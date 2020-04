A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) divulgou nesta sexta-feira (10) uma nova tabela do rodízio programado de racionamento de água em Curitiba e região metropolitana. Após uma avaliação técnica, o rodízio foi cancelado nesta quinta-feira (9) mas o sistema de racionamento deve continuar a partir desta sexta até o dia 15 de abril, com normalização para o dia 16.

Por causa da estiagem, a Sanepar adotou a estratégia do rodízio de abastecimento de água em Curitiba e região. O período de rodízio tem início sempre às 8 horas, com normalização prevista sempre às 8 horas do dia seguinte.

Diariamente, uma equipe técnica da Sanepar faz uma avaliação para saber as condições dos reservatórios para decidir se mantém ou não a programação de rodízio para os dias seguintes.

Tabela de rodízio de 10 a 15 de abril

10 de Abril

Bairros afetados: Sítio Cercado, em Curitiba.



11 de Abril

Bairros afetados: Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho e Ganchinho, em Curitiba.

12 de Abril

Bairros afetados: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Caximba, Sítio Cercado e CIC, em Curitiba.

13 de Abril

Bairros afetados: Bairro Preto, Arujá, Del rey, Quississana, Costeira e Ouro Fino, em São José dos Pinhais. Bairros Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera, em Araucária.

14 de Abril

Bairros afetados: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro Fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônio Rio Grande, Itália e Bom Jesus, em São José dos Pinhais.

15 de Abril

Bairros afetados: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho e Tatuquara, em Curitiba. Bairros Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera, em Araucária.