Salas do Empreendedor de Curitiba oferecem apoio gratuito ao MEI

As Salas do Empreendedor da Prefeitura de Curitiba oferecem atendimento gratuito e orientação completa para Microempreendedores Individuais (MEIs) que desejam abrir, regularizar ou desenvolver seus negócios. São 10 unidades espalhadas pela cidade, localizadas nas Ruas da Cidadania e em espaços estratégicos, que funcionam de segunda a sexta-feira mediante agendamento prévio.

Nos espaços, é possível realizar a formalização como MEI, atualização cadastral, consulta prévia de viabilidade, emissão de notas fiscais, auxílio para pagamento de tributos e envio da Declaração Anual do Simples Nacional. Também são oferecidas orientações sobre parcelamento de débitos, emissão de certidões negativas e inclusão no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura.

Para facilitar o acesso à informação, a Prefeitura disponibiliza ainda a Sala do Empreendedor Móvel, um ônibus adaptado que leva os mesmos serviços diretamente aos bairros. Os empreendedores também podem solicitar crédito para investir no próprio negócio através do programa Microcrédito Fácil, uma parceria com a Fomento Paraná.

A excelência dos serviços prestados rendeu às Salas do Empreendedor de Curitiba o Selo Ouro de Referência em Atendimento, concedido pelo Sebrae. O reconhecimento avalia a qualidade do suporte oferecido aos MEIs, micro e pequenos negócios em todo o Paraná.

O atendimento nas Salas do Empreendedor é gratuito e pode ser agendado pela Agenda Online ou pelo aplicativo Curitiba APP, disponível para Android e iOS.