Salas do Empreendedor de Curitiba ganham Selo Ouro de qualidade

- Atualizado: 06/02/26 09h08
As 10 Salas do Empreendedor de Curitiba recebem Selo Ouro na qualidade do atendimento. Foto: Divulgação

As dez Salas do Empreendedor de Curitiba receberam o Selo Ouro de qualidade no atendimento, concedido pelo Sebrae em evento realizado nesta quinta-feira (5/2) em Foz do Iguaçu. O reconhecimento avalia a qualidade dos serviços prestados aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e micro e pequenos negócios em todo o Paraná.

As unidades premiadas estão localizadas nas regionais Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara. Com o Selo Ouro, as Salas do Empreendedor de Curitiba agora concorrerão ao Selo Diamante, premiação nacional que acontece em julho.

As Salas do Empreendedor oferecem diversos serviços gratuitos, como apoio na abertura de empresas, orientação para regularização, acesso a linhas de crédito e declaração de imposto de renda. Elas fazem parte do programa Curitiba Empreendedora e das ações do Vale do Pinhão, iniciativas da Prefeitura voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo na cidade.

A premiação ocorreu durante o WE Sebrae 2026, evento que reuniu mais de 600 atendentes das Salas do Empreendedor e Pontos de Atendimento de todo o Paraná. O encontro, realizado ao longo de três dias, incluiu capacitações e momentos de integração entre as equipes que atendem diretamente os empreendedores paranaenses.

