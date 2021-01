A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou o número de doses que estão sendo encaminhadas às regionais de saúde nesta terça-feira (19). Segundo a Sesa, as doses estão sendo classificadas e separadas para envio no Cemepar, o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), no bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

As doses que vão para o interior seguem para o Aeroporto Afonso Pena, para então seguirem seus destinos. Depois, serão encaminhadas às cidades de cada regional.

Quantas doses vão para cada regional do Paraná

1ª – Paranaguá: 2.120 pessoas

2ª – Região Metropolitana de Curitiba: 37.360 pessoas

3ª – Ponta Grossa: 5.696 pessoas

4ª – Irati: 1.437 pessoas

5ª – Guarapuava: 5.640 pessoas

6ª – União Da Vitória: 1.480 pessoas

7ª – Pato Branco: 4.600 pessoas

8ª – Francisco Beltrão: 2.560 pessoas

9ª – Foz do Iguaçu: 4.922 pessoas

10ª – Cascavel: 7.851 pessoas

11ª – Campo Mourão: 3.280 pessoas

12ª – Umuarama: 3.000 pessoas

13ª – Cianorte: 1.200 pessoas

14ª – Paranavaí: 2.880 pessoas

15ª – Maringá: 8.880 pessoas

16ª – Apucarana: 3.778 pessoas

17ª – Londrina: 13.320 pessoas

18ª – Cornélio Procópio: 3.440 pessoas

19ª – Jacarezinho: 3.240 pessoas

20ª – Toledo: 5.120 pessoas

21ª – Telêmaco Borba: 1.800 pessoas

22ª – Ivaiporã: 2.600 pessoas