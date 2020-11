Nesta terça-feira (17) o prefeito Rafael Greca esteve na inauguração da unidade Batel da rede de supermercados Festval. Greca, reeleito no último domingo para mais um mandato à frente da Prefeitura de Curitiba, destacou que os 200 novos empregos gerados na loja localizada na Rua Coronel Dulcídio mostram a retomada econômica pós-pandemia que ele defende pra cidade.

“Esses empresários paranaenses são exemplo de coragem, de força de vontade e de superação da dificuldade ao colocarem novos empregos em Curitiba neste ano da pandemia. Agradeço esse investimento na cidade”, afirmou Greca.

Durante a pandemia, o grupo Festval abriu três novas lojas em Curitiba (Água Verde, Bigorrilho e Batel), totalizando 800 novos empregos gerados. Em dezembro, inaugura a loja do Jardim Social.

A retomada econômica em Curitiba é uma das prioridades da Prefeitura para este e os próximos anos. Na última segunda-feira (16), o prefeito anunciou que, até o começo de 2021, deverão ser lançados os editais de licitação de projetos que devem gerar mais de 85 mil empregos para os curitibanos em obras na cidade. Entre elas estão o Projeto Inter 2 e a reurbanização do bairro Caximba, orçados em mais de R$ 1 bilhão.

Cuidados sanitários

Greca pediu também que a população continue atenta aos protocolos sanitários estabelecidos pela Saúde para o controle da pandemia da covid-19 em Curitiba.

“Quem fecha a cidade não são as autoridades sanitárias e sim a falta de educação sanitária de alguns grupos sociais que não cumprem as regras de isolamento. Quero que Curitiba seja a cidade mais inteligente do país, mais educada sanitariamente e, proporcionalmente, a mais aberta”, disse.

O prefeito e o vice-prefeito Eduardo Pimentel foram recebidos pelos diretores do grupo Festval: Carlos, Wilson e Rubens Beal.