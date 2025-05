Saiba como evitar possíveis golpes enviados por e-mail ou mensagens

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) alertou, nesta semana, sobre golpes envolvendo supostas intimações judiciais. Em um dos casos, as vítimas recebem e-mails informando sobre um processo vinculado ao seu CNPJ e a exigência de comparecimento presencial, por ordem judicial. A mensagem termina com um link falso sob o texto “acesse o documento”.

Embora os golpistas utilizem estratégias bem elaboradas, com links e documentos que aparentam ser autênticos, é possível identificar sinais de fraude. Mensagens com tom alarmista e exigências imediatas são os primeiros indícios de tentativa de engano.

+ Leia mais Homem é resgatado de helicóptero após parada cardíaca em rodovia na RMC

Ao receber comunicações suspeitas, é importante estar atento aos seguintes aspectos:

Remetente : confira se o endereço eletrônico é confiável. Desconfie de domínios estranhos ou mensagens inesperadas;

: confira se o endereço eletrônico é confiável. Desconfie de domínios estranhos ou mensagens inesperadas; Conteúdo : textos com erros gramaticais, tom excessivamente urgente ou promoções exorbitantes devem ser vistos com cautela;

: textos com erros gramaticais, tom excessivamente urgente ou promoções exorbitantes devem ser vistos com cautela; Links : antes de clicar no link, verifique qual o site de destino. Links encurtados podem redirecionar a páginas com vírus ou falsas;

: antes de clicar no link, verifique qual o site de destino. Links encurtados podem redirecionar a páginas com vírus ou falsas; Anexos : evite abrir arquivos desconhecidos, especialmente aqueles com extensões dos formados .exe, .js ou .bat;

: evite abrir arquivos desconhecidos, especialmente aqueles com extensões dos formados .exe, .js ou .bat; Assinaturas: comunicações legítimas costumam conter a identificação oficial da instituição por meio de uma assinatura. A ausência desse elemento é um sinal de alerta.

Se houver suspeita de e-mail fraudulento, marque-o como phishing ou lixo eletrônico. Em casos de mensagens pelo WhatsApp, recomenda-se bloquear o número e realizar a denúncia pela plataforma.

Caso sejam identificados aspectos de um golpe em potencial, a vítima deve registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pelo site da Polícia Civil, para que as investigações sejam iniciadas.