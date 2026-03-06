Sacolões da Família oferecem promoções em 3 regionais de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (7/3), os Sacolões da Família de Santa Felicidade, Boqueirão e Pinheirinho terão promoções especiais para a população de Curitiba. As ofertas fazem parte das ações de comemoração do aniversário da cidade nas regionais.

No Sacolão de Santa Felicidade, produtos como batata, banana, cebola e cenoura serão vendidos por R$ 2,99 o quilo. No Pinheirinho, todos os itens da pauta que normalmente custam R$ 3,99 estarão disponíveis por R$ 2,99 o quilo. Já no Boqueirão, as promoções incluem melancia por R$ 1,97 o quilo e produtos como tomate, batata e cebola por R$ 2,97 o quilo.

As promoções coincidem com o início das festas do aniversário de Curitiba nas regionais. Os primeiros eventos acontecem neste sábado (7/3), nas Ruas da Cidadania de Santa Felicidade, Boqueirão e Pinheirinho, das 11h às 17h. Haverá oferta de serviços gratuitos à população, atividades culturais e brincadeiras para as crianças.