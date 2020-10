O fim de semana vai ser de sol e tempo nublado em Curitiba e na região metropolitana. A temperatura vai variar bastante durante os dois dias, ou seja, instabilidade durante todo o período. Tempo pra lá de curitibano!

Neste sábado (17), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol vai aparecer timidamente entre nuvens. A máxima prevista é para 22°C no começo da tarde.

Anote aí a dica para um passeio legal e com toda segurança para levar a gurizada. O Museu Oscar Niemeyer (MON), reabriu ao público nesta sexta-feira (16) com várias orientações de segurança para o combate ao novo coronavírus como o limite de até 200 pessoas simultaneamente lá dentro. Conhecimento nunca é demais!

Já no domingo (18), o tempo deve permanecer nublado durante todos os momentos, mas batendo a máxima de 24°C. A mínima prevista para 10°C no começo do dia.

No litoral do Paraná, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba, mas com temperaturas um pouco mais acima. Para quem planeja passar o domingão com a família em Morretes, pode ir na boa. Sem possibilidade de chuva e com um tempo agradável, sem aquele calorão absurdo. A máxima não deve ultrapassar 25°C com um vento de 11km/h.

No interior do Paraná, o tempo vai estar estável e o sol vai brilhar com mais intensidade. Neste dia 17 de outubro, a cidade de Abatiá, no norte pioneiro, faz aniversário. Para comemorar a data, o tempo vai estar bom no fim de semana com a máxima batendo 29°C. Bom fim de semana!!!