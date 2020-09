O sábado (19) vai ser de tempo bom em Curitiba, litoral e no interior do Paraná, mas com uma queda acentuada de temperatura para o domingo (20). Apesar das nuvens e de alguns momentos de nebulosidade, a chuva poderá aparecer apenas em alguns minutos do dia, mas nada que aumente a quantidade de água nos reservatórios que abastecem a população do estado. Inclusive, a Sanepar, empresa responsável pela abastecimento estuda aumentar a rigidez no rodízio.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado vai ter a máxima de 27°C no período da tarde. A mínima prevista está em 14°C. Já no domingo, o friozinho vai dar sua graça e não deveremos passar de 17°C.

No litoral, o clima vai ser bem semelhante ao da capital, mas a chuva deve ser mais intensa na região da Serra do Mar. Em Guaratuba, a queda na temperatura vai ser mais percebido no domingo. A máxima chega a 18°C. No interior do Paraná, dependendo da região, o tempo vai estar mais firme no domingo chegando a 24°C. Em Cascavel, no Oeste do estado, o sábado vai ter sol com muitas nuvens. Bom fim de semana!