O final de semana segue com rodízio em Curitiba e região metropolitana. A chuva forte que caiu em Curitiba na noite desta quinta-feira (26), não afastou a necessidade do rodízio de água em Curitiba e região metropolitana. Nesta sexta-feira, o nível médio dos reservatórios alcançou 30,54%. Neste sábado (28), a falta de água começa às 16h e o retorno está previsto para às 16h do dia 30, segunda-feira.

O índice considerado bom pois afasta, pelo menos por 30 dias, a necessidade de um rodízio mais severo em Curitiba e região.

Além de Curitiba, o rodízio nesta atinge moradores de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Bocaiúva do Sul.