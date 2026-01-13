Ruas no Vista Alegre mudam sentido para formar binário a partir de quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta

A partir das 11h desta quinta-feira (15/1), duas ruas no bairro Vista Alegre, em Curitiba, terão alteração no sentido de circulação. A mudança visa formar um binário e adequar o fluxo viário na região, especialmente na área escolar.

A Rua José Hella passará a ter sentido único da Rua Itália Giampoli Amatuzzi para a Rua Gardênio Scorzato. Já a Rua Papa João Paulo I terá sentido único da Rua Gardênio Scorzato para a Rua Itália Giampoli Amatuzzi.

A alteração, realizada pela Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), busca melhorar a circulação viária e a segurança na área escolar da Rua José Hella. Esta via também recebeu melhorias recentes, como recuperação do pavimento e reimplantação de lombada física.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre as mudanças. Em caso de chuva forte ou garoa, as alterações poderão ser adiadas. A SMDT ressalta que intervenções no trânsito são baseadas em estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego local.