Trânsito em Curitiba tem seis pontos bloqueados por obras nesta sexta

O trânsito em Curitiba nesta sexta-feira (31) segue com importantes mudanças que podem afetar a vida de quem circula por determinados bairros da capital. São obras de infraestrutura de longa duração em corredores do transporte coletivo com alterações definitivas na circulação de bairros residenciais. O maior impacto nos deslocamentos diários fica por conta dos bloqueios operacionais no Hauer e no Campina do Siqueira, além de um novo sentido único no Cristo Rei.

Mudanças de sentido

Rua Fioravante Dalla Stella passa a ter sentido único no Cristo Rei

A Rua Fioravante Dalla Stella passou a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo da Avenida Senador Souza Naves em direção à Rua do Herval. A alteração é permanente e visa organizar o fluxo de veículos e reforçar a segurança de condutores e pedestres que circulam pela região.

Obras

Três meses de bloqueio na Rua Oliveira Viana no Hauer

Para o avanço dos trabalhos de escavação e pavimentação em concreto, a Rua Oliveira Viana foi interditada no trecho compreendido entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost. A previsão é de que a interdição permaneça por cerca de três meses. Os motoristas devem buscar caminhos alternativos pela Rua Padre Dehon.

Intervenções e bloqueios nos cruzamentos do Campina do Siqueira

Na Rua Major Heitor Guimarães, entre as ruas Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi, o tráfego passou a fluir pelas duas faixas da esquerda, enquanto a faixa da direita permanece bloqueada para obras no pavimento com duração prevista de 30 dias (a partir do último dia 21). Além disso, o cruzamento da via com a Rua Antônio Rodrigues tem bloqueio total estimado em 30 dias, com desvio indicado pela Rua Emílio de Almeida Torres. Já o cruzamento com a Rua Saldanha Marinho fica interditado por cerca de 15 dias, tendo como opções de rota as ruas General Mário Tourinho e Ferdinando Darif.

Implantação de galeria fecha trecho no Cajuru por um mês

A esquina das ruas Aracaju e Teófilo Otoni recebe intervenções para a substituição de uma ponte de madeira por galeria celular de concreto. A Rua Aracaju está com bloqueio total e a Rua Teófilo Otoni tem bloqueio parcial. A obra tem previsão de conclusão até 27 de agosto, afetando motoristas, ciclistas e pedestres. Os desvios recomendados são pelas ruas Cuiabá, Engenheiro Costa Barros e pela Avenida Florianópolis.

Bloqueio total na Rua Professor João Soares Barcelos no Hauer

A Rua Professor João Soares Barcelos segue interditada entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva para obras de drenagem e pavimentação, com duração prevista de 10 dias. A opção de desvio orientada no local é realizar a conversão à direita na Rua Hipólito da Costa, acessar a Rua Isaías Régis de Miranda e seguir pela Rua Cleto da Silva para retornar à via principal.

Transporte coletivo

Requalificação de canaleta altera dinâmica no Tarumã

No Complexo do Tarumã, o tráfego das linhas de ônibus do transporte coletivo e dos demais veículos segue compartilhado em um trecho de 840 metros. A alteração temporária é necessária enquanto a canaleta exclusiva passa por trabalhos de requalificação.

Quais são os desvios recomendados para cada interdição?

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.