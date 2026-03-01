Atenção, motorista: Obras do Inter 2 bloqueiam ruas no Uberaba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ruas do bairro Uberaba em Curitiba serão bloqueadas a partir desta segunda-feira (2/3), às 7h, para o avanço das obras do Novo Inter 2. Os bloqueios afetarão trechos das ruas Benedito Calixto e Gabriel Vicente dos Santos.

Na Rua Benedito Calixto, o bloqueio ocorrerá no cruzamento com a Avenida Cel. Francisco H. dos Santos, entre as ruas Capitão Zeppin e General Ary Duarte Nunes. Já na Rua Gabriel Vicente dos Santos, o bloqueio será no cruzamento com a José Rietmeyer, entre as ruas Moysés Martins e Sebastião Rodrigues dos Santos.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) elaborou um plano de sinalização viária para garantir a segurança de motoristas, ciclistas, pedestres e trabalhadores. As áreas afetadas serão sinalizadas com barreiras, cones e outros dispositivos de segurança.

Para o avanço das obras do Novo Inter 2, Lotes 3.1 e 3.2, algumas ruas do bairro Uberaba serão bloqueadas na segunda-feira 2/3, a partir das 7h.

Para contornar os bloqueios, motoristas que utilizam a Rua Benedito Calixto devem acessar a General Ary Duarte Nunes e seguir até a Dr. Alfredo Vieira Barcelos para entrar na Avenida Senador Salgado Filho. Na Rua Gabriel Vicente dos Santos, o desvio será pelas ruas Moysés Martins ou Mário Brandalise para acessar a José Rietmeyer ou a Rua Arlindo Araújo Sobrinho.

As obras fazem parte do programa de modernização da linha Inter 2, que transporta cerca de 181 mil passageiros por dia em 28 bairros de Curitiba. O projeto abrange mais de 38 km de obras, com investimentos de US$ 106,7 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartidas do município.

