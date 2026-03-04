Rua Visconde de Caravelas terá preferência de tráfego no Jardim das Américas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta quinta-feira (5/3), a Rua Visconde de Caravelas, no bairro Jardim das Américas em Curitiba, passará a ter preferência de tráfego em relação à Rua Tenente Brigadeiro Francisco de Assis Correa de Mello. A mudança, implementada pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), visa organizar a circulação de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os motoristas sobre a nova configuração viária. A alteração poderá ser adiada em caso de chuva forte ou garoa, priorizando a segurança dos usuários da via.

A intervenção é resultado de estudos técnicos realizados pela SMDT, que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, bem como o impacto no tráfego local. Esses estudos se baseiam no monitoramento contínuo realizado pela secretaria e nas solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba, canais de comunicação entre a população e a administração municipal.

Motoristas e pedestres que circulam pela região devem ficar atentos à nova sinalização e respeitar as mudanças implementadas, contribuindo para um trânsito mais seguro e fluido no bairro Jardim das Américas.