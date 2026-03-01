PRO Curitiba

Rua Pedro Américo inicia obras de drenagem no Novo Mundo em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 01/03/26 11h02
No Novo Mundo, Rua Pedro Américo começa a receber obras do Novo Inter 2 da Prefeitura de Curitiba.

A Rua Pedro Américo, no bairro Novo Mundo em Curitiba, começará a receber obras de drenagem a partir de segunda-feira (2/3), como parte do projeto Novo Inter 2. As intervenções exigirão bloqueio parcial da via no trecho entre as ruas Rodolpho Senff Júnior e Avenida Brasília até 13 de março, dependendo das condições climáticas.

O serviço de drenagem é o primeiro passo das melhorias previstas para a rua, que também incluirão manutenção do asfalto em duas etapas: renovação de 150 metros entre as ruas Irmãs Paulinas e Pedro Bonat, e 770 metros de asfalto novo entre a Antônio Gasparin e a Avenida Brasília.

Estas obras fazem parte do Lote 2 – Pacote 2 do Novo Inter 2, que abrange 8,8 km do eixo da Avenida Brasília nos bairros Capão Raso e Novo Mundo. O projeto prevê a requalificação de 25 ruas, incluindo troca de pavimentação, paisagismo, drenagem, calçadas acessíveis, iluminação e faixas exclusivas para ônibus em alguns casos.

A Prefeitura de Curitiba alerta que o local estará sinalizado e pede atenção redobrada aos motoristas que trafegarem pela região durante as obras. O prazo estimado para a conclusão de todo o lote é de 18 meses, com término previsto para agosto de 2027, sujeito às condições climáticas.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.