Rua no Xaxim recebe novos pontos de iluminação pública

Moradores da Rua Antônio Bertazoni, no bairro Xaxim em Curitiba, agora contam com noites mais iluminadas e seguras após a instalação de novos pontos de iluminação pública pela Prefeitura. A intervenção ocorreu próximo ao cruzamento com a Rua Tenente Olderico Gabardo, estendendo-se até o final da via.

Foram implantados 130 metros de rede elétrica para comportar quatro novos pontos de iluminação LED, eliminando trechos de escuridão. A operação incluiu a fixação de postes de concreto novos e hastes de suporte para as luminárias.

De acordo com Tony Malheiros, diretor do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras Públicas, o trabalho atende a uma antiga reivindicação da comunidade. A melhoria foi realizada por meio da parceria público-privada de iluminação pública.

Ruy H. Luchtenberg, morador local, expressou satisfação com a mudança: “Era uma escuridão total. Caminhar aqui à noite, com o trânsito de pessoas desconhecidas, ficava muito complicado”. Ele relatou que buscou uma solução na Regional Boqueirão e comemorou o resultado: “Agora está tudo claro, tudo maravilhoso. O pessoal ficou muito feliz”.

Além da iluminação, a Prefeitura também instalou três galerias de águas pluviais para melhorar o escoamento da água da chuva e realizou trabalhos de contenção do talude do Córrego Tapajós, que passa na lateral da rua.

Na mesma região, o Departamento de Manutenção Urbana requalificou um trecho da Rua Waldemar Henrique Ehlke, que havia se deteriorado devido ao trânsito de veículos pesados relacionados às obras do Novo Inter 2. Rodrigo Paschuetto, proprietário de uma autopeças local, elogiou a rapidez da resposta após sua solicitação via Central 156.

As solicitações de serviço para a Prefeitura podem ser feitas pelo telefone 156, via Central de Atendimento 156 (chat online) ou pelo aplicativo Curitiba 156, disponível para Android e iOS.