Rua no Xaxim recebe novo asfalto após obra de macrodrenagem

A Rua Antônio Pupo, no bairro Xaxim em Curitiba, começou a receber um novo asfalto nesta quarta-feira (11/2), após uma grande obra de macrodrenagem realizada anteriormente. A requalificação da via, que tem 909 metros de extensão, é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba).

A obra de macrodrenagem, concluída em agosto do ano passado, incluiu a instalação de uma nova galeria com 330 metros de tubulação de 1,20 metro de diâmetro, dobrando a capacidade de escoamento de água da chuva na região. Essa intervenção visa reduzir pontos de acúmulo de água e evitar alagamentos que prejudicavam moradores e motoristas.

Reciclagem do pavimento e impactos para a comunidade

O processo de reciclagem do pavimento está em andamento, utilizando uma técnica que consiste na retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento para formar uma nova base, e aplicação de novas camadas de asfalto. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados até o final de fevereiro, dependendo das condições climáticas.

Moradores da região expressaram satisfação com as melhorias. Mery Rosângela Tavares da Silva, residente há 38 anos na rua, destacou a eficácia do programa Fala Curitiba, que permitiu à comunidade solicitar as obras. Já Nivaldo Alves de Souza, morador desde 1975, elogiou a abrangência da intervenção, ressaltando ser a primeira vez que vê uma obra dessa magnitude na via.

A comunidade escolar do CMEI Itamarati, localizado na mesma rua, também será beneficiada. Além do novo asfalto, a unidade escolar passou por uma reforma completa e ganhou uma quadra com grama sintética e uma academia ao ar livre no terreno adjacente. A diretora Dulcinéia Liziero ressaltou o impacto positivo das melhorias na qualidade do trabalho realizado com as 102 crianças matriculadas.