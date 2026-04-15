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Rua no Bom Retiro ganha sentido único a partir desta quinta-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 15/04/26 11h02
Rua no Bom Retiro terá alteração de sentido a partir desta quinta-feira. Foto: Hully Paiva/SMCS (arquivo)

A Rua Coronel João Guilherme Guimarães, no Bom Retiro, passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h desta quinta-feira (16/4). O trânsito vai fluir da Rua Dr. Roberto Barrozo para a Rua Teffé. A alteração foi definida pela Superintendência de Trânsito (Setran) para organizar a circulação de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre a nova configuração. Caso haja chuva, a mudança poderá ser adiada para outro dia.

A intervenção foi precedida por estudos técnicos que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego. As análises se basearam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito e nas solicitações recebidas pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

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