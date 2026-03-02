Rua Miguel Couto dos Santos terá sentido único no Pinheirinho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta terça-feira (3/3), a Rua Miguel Couto dos Santos, no bairro Pinheirinho em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. A alteração no trânsito será da Rua Nicanor do Rosário em direção à Rua José Manoel Voluz, conforme informado pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

A mudança visa organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança de motoristas e pedestres na região. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores sobre a nova configuração viária. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação poderá ser adiada.

A SMDT esclarece que intervenções no trânsito são baseadas em estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. Esses estudos consideram dados de monitoramento da secretaria e solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba.

Motoristas que costumam utilizar a via devem ficar atentos à nova sinalização e planejar rotas alternativas, se necessário. A prefeitura recomenda que os condutores redobrem a atenção nos primeiros dias após a mudança, respeitando a nova orientação de tráfego para garantir a segurança de todos os usuários da via.