Rua Major Heitor Guimarães recebe obras com bloqueio parcial por 40 dias

A Rua Major Heitor Guimarães, no Campina do Siqueira, iniciou nesta segunda-feira (13/4) obras de drenagem e pavimentação em concreto. O trecho entre a Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e a Alameda Júlia da Costa está com bloqueio parcial da pista esquerda e das vagas de estacionamento por 40 dias. A intervenção faz parte do Lote 1 do Novo Inter 2, projeto que requalifica vias para o transporte coletivo.

O trecho está sinalizado e os motoristas devem ficar atentos às mudanças. As linhas de ônibus seguirão pela faixa da direita durante o período. O estacionamento será proibido temporariamente nas quadras em obras para garantir melhor circulação de veículos e do transporte coletivo. Com o avanço dos serviços, novos trechos terão restrição à passagem.

A Major Heitor Guimarães receberá melhorias em 1,1 km de extensão, entre a Deputado Heitor Alencar Furtado e a Avenida Vicente Machado. A via terá faixa exclusiva para transporte coletivo, com pista de 11 metros de largura em concreto, no trecho entre a Alameda Júlia da Costa e a Rua Álvaro Alvim. As demais faixas serão requalificadas com reciclagem do asfalto.

Outro bloqueio na região ocorre na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, entre a Hildebrando Cordeiro e a Major Heitor Guimarães, desde 6 de abril, com previsão de duração de 20 dias. As melhorias compreendem 340 metros, com requalificação da via lenta, implantação de acesso ao transporte coletivo, revitalização da pavimentação, calçada, drenagem, sinalização e iluminação pública.

O Lote 1 do Novo Inter 2 contempla intervenções nos bairros Seminário, Campina do Siqueira, Vila Izabel, Portão e Santa Quitéria, com requalificação de mais de 14 km de ruas. O projeto beneficiará 181 mil passageiros diariamente na região.