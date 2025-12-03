Rua Izabel Raska Voluz no Pinheirinho terá sentido único a partir de hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta quinta-feira (4/12), a Rua Izabel Raska Voluz, localizada no bairro Pinheirinho em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. O novo fluxo será da Rua José Manoel Voluz em direção à Rua Nicanor do Rosário, conforme informado pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

A alteração visa melhorar a organização do tráfego e aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que circulam pela via. Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os condutores sobre a mudança. É importante ressaltar que, em caso de chuva forte ou garoa, a implementação da nova medida poderá ser adiada.

A decisão de alterar o sentido da rua foi baseada em estudos técnicos realizados pela SMDT, que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, bem como o impacto no tráfego local. Esses estudos levam em consideração dados coletados pelo monitoramento contínuo do trânsito na cidade e as solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba.

Motoristas e moradores da região devem ficar atentos à nova sinalização e respeitar as mudanças implementadas para garantir um trânsito mais seguro e fluido no bairro Pinheirinho.