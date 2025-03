Rua importante no Portão será bloqueada a partir de segunda

A partir das 9h da próxima segunda-feira (24), a Rua Vital Brasil, no bairro Portão, estará completamente interditada entre a Rua Tabajaras e a Avenida Arthur Bernardes. O bloqueio é necessário para a realização de obras de drenagem, parte do projeto Novo Inter 2.

Rotas alternativas e desvios

Para contornar o bloqueio, os condutores deverão utilizar vias paralelas, como as ruas Ulisses Vieira e Brasílio Ovídio da Costa. A Superintendência de Trânsito (Setran) disponibilizará agentes para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego na região.

+ Leia mais Idosos com doenças crônicas poderão ter transporte grátis em Curitiba

Importante: será instalada sinalização especial para indicar os acessos ao Hospital Cardiológico Costantini, localizado na Rua Pedro Collere.

Impacto no transporte coletivo

Três linhas de ônibus serão afetadas pelo bloqueio, conforme informado pela Urbanização de Curitiba (Urbs): 761 – V. Izabel, 762 – V. Rosinha e 670 – São Jorge. Estas linhas terão desvios em seus itinerários. A Urbs recomenda que os passageiros fiquem atentos às alterações ao planejar seus deslocamentos.

Novo Inter 2: modernização do transporte em Curitiba

As obras fazem parte do Lote 1 do projeto Novo Inter 2, que visa modernizar o transporte coletivo da capital paranaense. O projeto beneficiará diariamente cerca de 181 mil passageiros e abrange intervenções em cinco bairros: Seminário, Campina do Siqueira, Vila Izabel, Portão e Santa Quitéria.

Ao todo, mais de 14 km de ruas serão requalificados neste lote. Além da Rua Vital Brasil, outras vias importantes receberão melhorias, como a Avenida Arthur Bernardes, Rua Francisco Klemtz e Rua Major Heitor Guimarães.