Rua Holanda no Bacacheri terá pavimento recuperado a partir de quarta

A Prefeitura de Curitiba iniciará nesta quarta-feira (4/3) a recuperação do pavimento da Rua Holanda, no bairro Bacacheri. A obra abrangerá o trecho entre a Avenida Erasto Gaertner e a Rua Costa, com previsão de conclusão para 13 de março, dependendo das condições climáticas.

A intervenção será realizada pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), visando melhorar a mobilidade urbana. Durante as obras, haverá bloqueios parciais no trânsito, variando conforme o andamento dos trabalhos. Motoristas devem ficar atentos e reduzir a velocidade nas proximidades.

O serviço utilizará o sistema de fresa e recape descontínuo em uma extensão de 260 metros, totalizando 2 mil metros quadrados. Este método é conhecido por sua economia de material e rapidez, atuando apenas nas áreas deterioradas. O processo envolve a remoção da camada danificada de asfalto e a aplicação de nova capa de pavimento com asfalto borracha.

Esta recuperação é parte final de um projeto maior de transformação urbana na Rua Holanda. Anteriormente, foram implementadas melhorias de acessibilidade e mobilidade, incluindo novas calçadas, ciclovia, rampas de acessibilidade, piso tátil, mobiliário urbano e paisagismo. O projeto, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), também promoveu o estreitamento da via em pontos de travessia.

A iniciativa faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos em diversas áreas essenciais para os cidadãos, como mobilidade urbana, saúde, educação e habitação social.