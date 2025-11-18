Rua Emílio Behling Filho terá bloqueio total nesta quarta em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Emílio Behling Filho, no bairro Uberaba em Curitiba, será totalmente bloqueada nesta quarta-feira (19/11), das 7h às 20h. O fechamento ocorrerá na altura do número 278 para manutenção da ferrovia pela empresa Rumo Logística.

Durante a interdição, os moradores deverão acessar a área pela passagem em nível na Rua Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas. A Rumo Logística disponibilizará monitores para orientar os motoristas sobre os desvios necessários em todo o trecho afetado.

A empresa responsável pela obra também ficará encarregada da sinalização dos bloqueios e rotas alternativas no local. Motoristas e pedestres devem ficar atentos às orientações e buscar rotas alternativas para evitar transtornos.