Nesta quarta-feira

Rua Emílio Behling Filho terá bloqueio total nesta quarta em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 18/11/25 15h02
Trecho da Emílio Behling Filho, no bairro Uberaba, será bloqueado para manutenção da linha férrea. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Rua Emílio Behling Filho, no bairro Uberaba em Curitiba, será totalmente bloqueada nesta quarta-feira (19/11), das 7h às 20h. O fechamento ocorrerá na altura do número 278 para manutenção da ferrovia pela empresa Rumo Logística.

Durante a interdição, os moradores deverão acessar a área pela passagem em nível na Rua Sargento Luiz Gonzaga Martins Ribas. A Rumo Logística disponibilizará monitores para orientar os motoristas sobre os desvios necessários em todo o trecho afetado.

A empresa responsável pela obra também ficará encarregada da sinalização dos bloqueios e rotas alternativas no local. Motoristas e pedestres devem ficar atentos às orientações e buscar rotas alternativas para evitar transtornos.

