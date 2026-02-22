Rua do Pinheirinho é bloqueada para obras de trincheira na Linha Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Elói Orestes Zeglin, no bairro Pinheirinho em Curitiba, será bloqueada a partir das 9h desta segunda-feira (23/2) para obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro, na Linha Verde. O bloqueio ocorrerá no trecho entre as ruas Lothário Boutin e Ipiranga.

A via receberá nova pavimentação e montagem das ferragens para estruturar as novas trincheiras. Motoristas poderão desviar pela Rua Ipiranga, via local da Linha Verde sentido Sul, Rua Lothário Boutin e Rua Francisco Raitani.

As trincheiras da Estação Vila São Pedro visam beneficiar os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso, eliminando gargalos no trânsito da região Sul. A obra busca melhorar o deslocamento de cerca de 2,5 mil veículos por hora em cada sentido neste trecho da Linha Verde, priorizando os ônibus que passam pela estação.

O projeto interligará os bairros Xaxim e Capão Raso por um sistema de binário viário, além de requalificar 17 ruas da região. O binário será formado pelas ruas Omar Raymundo Picheth e Marechal Althair Roszanniy em um sentido, e Barão do Santo Ângelo e Ipiranga no sentido oposto.

A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná, com investimento de R$ 119 milhões. Ela integra o PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade.