Rua do Cajuru terá alteração de sentido a partir desta terça-feira

A partir das 11h desta terça-feira (4/11), motoristas que circulam pelo Cajuru deverão ficar ligados numa importante mudança: a Rua Capitão Guilherme Bianchi passa a ter sentido único de circulação da Rua Niterói para a Rua Pedro Violani.

A Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), é quem está promovendo a alteração. A ideia é deixar o trânsito mais organizado no local e, claro, aumentar a segurança tanto de quem dirige quanto de quem anda a pé por ali.

Para ajudar a galera a se acostumar com a novidade, agentes de trânsito da SMDT estarão no local orientando os motoristas. Ah, e se o tempo não ajudar – em caso de chuva forte ou aquela garoa chata – a mudança pode ficar para outro dia.

Gente, essas alterações no trânsito não são feitas do nada, viu? Antes de mexer em qualquer via, a prefeitura realiza estudos técnicos bem detalhados. Os técnicos analisam como está o fluxo de veículos e pedestres na região e qual o impacto que a mudança pode causar no tráfego.

Para chegar a essa decisão, a SMDT levou em conta o monitoramento que faz regularmente nas vias da cidade e também deu aquela atenção às solicitações que chegaram pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

