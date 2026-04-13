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Rua Delegado Trindade passa a ter sentido único no Santa Quitéria

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/04/26 12h01
Rua no Santa Quitéria terá alteração de sentido a partir desta terça-feira. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

A Rua Delegado Trindade, no bairro Santa Quitéria, terá sentido único de circulação a partir das 11h desta terça-feira (14/4). O trânsito passará a fluir da Rua Professor Fábio Souza em direção à Coronel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas. A mudança foi implementada pela Superintendência de Trânsito (Setran) para organizar a circulação de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres no local.

Agentes de trânsito estarão na via para orientar os motoristas durante a adaptação ao novo fluxo. Caso haja chuva, a alteração poderá ser adiada para outro dia.

A intervenção foi precedida por estudos técnicos que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego da região. As análises consideraram o monitoramento realizado pela Superintendência e solicitações recebidas pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

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