Rua Delegado Naby Paraná terá novo trecho interditado para obras

A partir desta segunda-feira (9/3), às 9h, um novo trecho da Rua Delegado Naby Paraná, no bairro Capão Raso em Curitiba, será interditado para obras do Novo Inter 2. O bloqueio ocorrerá entre as ruas Antônio Freitas Barbosa e Professor João Mazzarotto, com previsão de duração de aproximadamente um mês.

Motoristas que precisam trafegar pela região podem utilizar rotas alternativas. As opções de desvio incluem a Rua Vereador Adeato Volpi, seguindo pela José Dorigo e José Gomes de Abreu; ou a Rua Bertoldo Gusso, passando pela Reinaldo Gusso, Manoel Linhares de Lacerda e Professor João Mazzarotto.

As obras fazem parte do programa de modernização do Inter 2, uma linha de ônibus de alta demanda que atende 28 bairros de Curitiba e transporta cerca de 181 mil passageiros diariamente. O projeto abrange mais de 38 km de intervenções, com investimentos de US$ 106,7 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartidas do município.

Desde fevereiro, outro trecho da Rua Delegado Naby Paraná, entre as ruas Bortolo Gusso e Antônio Freitas Barbosa, já está interditado para serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, instalação de fibra óptica e construção de calçadas. A previsão é que essas intervenções sejam concluídas em cinco meses.

A empresa responsável pela obra providenciará a sinalização necessária na área. O projeto do Novo Inter 2 integra o PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade.