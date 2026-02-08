Rua Delegado Naby Paraná será interditada para obras do Novo Inter 2

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (9/2), às 9h, a Rua Delegado Naby Paraná, no bairro Capão Raso em Curitiba, será interditada entre as ruas Bortolo Gusso e Antônio Freitas Barbosa para obras do Novo Inter 2. As intervenções incluem terraplanagem, drenagem, pavimentação, instalação de fibra óptica e construção de calçadas em um trecho de cerca de 680 metros.

A previsão é que as obras neste trecho durem cinco meses. A partir de 9 de março, as intervenções avançarão para o trecho entre as ruas Antônio Freitas Barbosa e Professor João Mazzarotto, com duração estimada de um mês.

Motoristas podem utilizar rotas alternativas durante o bloqueio:

1. Rua Vereador Adeato Volpi, seguindo pela Rua José Dorigo e Rua José Gomes de Abreu.

2. Rua Bertoldo Gusso, seguindo pela Reinaldo Gusso, Rua Manoel Linhares de Lacerda e Rua Professor João Mazzarotto.

O Novo Inter 2 faz parte do programa de modernização da linha de ônibus Inter 2, que atende 28 bairros e transporta cerca de 181 mil passageiros diariamente. O projeto abrange mais de 38 km de obras, com investimentos de US$ 106,7 milhões, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartidas do município.

As obras integram o PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade, que prevê R$ 6 bilhões em obras de pavimentação, requalificação, manutenção, educação, habitação, saúde e trânsito.