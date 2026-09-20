Rua de um dos maiores bairros de Curitiba terá mudança de sentido na segunda

Moradores do bairro Pinheirinho, em Curitiba, precisarão se acostumar com a mudança do tráfego de veículos na Travessa Leony Veiga. Ela passará a ter sentido único da rua João Antônio Culpi em direção à Izaac Ferreira da Cruz.

A alteração será feita a partir das 11h desta segunda-feira (21) por agentes da Setran (Superintendência de Trânsito), que integra a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito da capital.

A movimentação no local começa às 9h, com orientação aos motoristas e moradores sobre o novo sentido da rua. Em caso de chuva, a alteração pode ser adiada.