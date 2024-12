Rua de bairro de Curitiba terá bloqueio total a partir de segunda; saiba em qual trecho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motoristas que costumam dirigir pelo bairro Mercês, em Curitiba, vão encontrar mudanças no trânsito a partir de segunda-feira (9). Nesta data, a Rua Fernando Simas passará a ter bloqueio total no trecho entre as ruas Júlia Wanderley e Padre Agostinho. A interrupção está prevista para começar às 9h de segunda e deve durar cerca de 120 dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), o bloqueio é necessário para a execução de obras de pavimentação e drenagem, que fazem parte do projeto Novo Inter 2 (Lote 5).

Desvio

Agentes de trânsito irão orientar o tráfego na região nos próximos dias. A opção de desvio para os motoristas é seguir pelas ruas Padre Agostinho e Marcelino Champagnat.

A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas na área, a fim de garantir a segurança viária.

Linhas de ônibus

Com o bloqueio na Rua Fernando Simas, a linha 010 – Interbairros I (horário) fará desvio pelas pelas ruas Cap. Souza Franco e Marcelino Champagnat e a linha 022 – Inter 2 (horário) terá trajeto alterado passando pelas ruas Martin Afonso, Brigadeiro Franco e Av. Manoel Ribas. Confira mais informações no site da Urbs.