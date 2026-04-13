Rua da Cidadania do Tatuquara oferece regularização de título eleitoral

A Rua da Cidadania do Tatuquara oferece nesta terça-feira (14/4) e quarta-feira (15/4), das 9h às 16h, atendimento para regularização do título de eleitor. No local, os interessados poderão fazer a primeira via do título, atualizar dados cadastrais e transferir o domicílio eleitoral, sem necessidade de agendamento.

O atendimento é uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Programa Justiça no Bairro. O prazo para regularização encerra em 6 de maio, conforme estabelece a Lei das Eleições, que determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito, previsto para 4 de outubro.

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

Documentos exigidos

Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, como carteira de identidade, certidão de nascimento para solteiros ou de casamento, ou carteira emitida por órgãos profissionais como OAB, Crea e CRM. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita por não conter informação sobre a naturalidade do eleitor.

Também é preciso levar comprovante de residência recente e comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento. O atendimento ocorre na Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100, no Tatuquara.