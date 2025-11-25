Atenção, motorista

Rua Comendador Santiago Colle terá sentido único a partir de quarta-feira

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
25/11/25
Rua do Ahú terá mudança de sentido a partir desta quarta-feira. Foto: Hully Paiva/SECOM

A partir das 11h desta quarta-feira (26/11), a Rua Comendador Santiago Colle, no bairro Ahú em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. O fluxo de veículos será permitido apenas da Rua Deputado Wanderley Junior em direção à Alberto Folloni, conforme anunciado pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

A alteração visa organizar o trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres na região. Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os condutores sobre a mudança. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação poderá ser adiada.

A SMDT informou que a decisão foi tomada após estudos técnicos que analisaram o fluxo de veículos e pedestres, bem como o impacto no tráfego local. Esses estudos levam em consideração dados de monitoramento contínuo e solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba.

Motoristas que costumam utilizar a via devem ficar atentos à nova sinalização e planejar rotas alternativas, se necessário. A prefeitura recomenda que os moradores e frequentadores da região se informem sobre a mudança para evitar transtornos.

