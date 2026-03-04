Rua Carlos de Laet terá bloqueio total para obras no Hauer a partir de quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Carlos de Laet, no bairro Hauer em Curitiba, será totalmente bloqueada a partir desta quinta-feira (5/3) para obras de modernização da infraestrutura e melhoria da mobilidade. O fechamento ocorrerá no trecho entre as ruas Evaristo da Veiga e Dr. Júlio César Ribeiro de Souza, para execução de escavação e reforço do subleito, etapa necessária antes da implantação do novo pavimento em concreto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), o bloqueio será implantado gradualmente apenas nos pontos onde os serviços estiverem sendo realizados. À medida que a escavação for concluída e o trecho recomposto, a via será liberada. A estratégia visa reduzir os impactos na rotina da região.

A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas durante as obras. O trecho interditado estará sinalizado, com indicação de desvios. Opções incluem a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que também passa por obras mas permanece parcialmente liberada, e a Rua Bom Jesus do Iguape, paralela à Carlos de Laet.

A intervenção faz parte do projeto Novo Inter 2, que visa modernizar o transporte público e melhorar a infraestrutura urbana em Curitiba. Na Rua Carlos de Laet, serão realizados 2.090 metros de obras incluindo drenagem, pavimentação em concreto, calçadas, iluminação e sinalização. O prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de 18 meses.