Rua Adelaide Stresser Scheleder terá sentido único a partir desta terça-feira

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A partir das 11h desta terça-feira (17/3), a Rua Adelaide Stresser Scheleder, no bairro Jardim Social em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. A mudança afetará o trecho entre os números 211 e 35 da via. A Superintendência de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), implementará a alteração visando organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária na região.

Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os motoristas sobre a nova configuração. É importante ressaltar que, em caso de chuva, a implementação da mudança poderá ser adiada. A SMDT recomenda que os condutores fiquem atentos à sinalização e sigam as orientações dos agentes.

Estudos técnicos embasam mudança

A alteração no sentido da via foi precedida por estudos técnicos realizados pela SMDT. Esses estudos analisaram o fluxo de veículos e pedestres, bem como o possível impacto no tráfego local. As análises se basearam no monitoramento contínuo realizado pela secretaria e nas solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba, canais de comunicação entre a população e a administração municipal.

A medida busca otimizar a circulação na região do Jardim Social, contribuindo para um trânsito mais seguro e fluido. Moradores e frequentadores da área devem ficar atentos à nova configuração viária e planejar seus deslocamentos considerando a mudança implementada.