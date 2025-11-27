Natal de Curitiba 2025

Rua 24 Horas inicia programação natalina gratuita nesta sexta-feira

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/11/25 18h01
Decorada e iluminada, a Rua 24 Horas, cartão postal de Curitiba, abrirá sua programação de Natal nesta sexta-feira (28/11), às 19h. A programação seguirá nos dias 5, 12 e 19 de dezembro, sempre às 19h. Foto: Divulgação/Urbs

A icônica Rua 24 Horas, no Centro de Curitiba, dará início à sua programação de Natal gratuita nesta sexta-feira (28/11), às 19h. A primeira atração será a Cia dos Palhaços, marcando o começo de uma série de eventos que ocorrerão todas as sextas-feiras no mesmo horário até o final do ano.

Administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o espaço de 120 metros de extensão, que liga as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco, recebeu decoração especial e iluminação natalina. Arcos e o relógio característico do local foram iluminados, criando uma atmosfera festiva para moradores e turistas.

A programação, desenvolvida em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), inclui apresentações variadas nas próximas semanas. No dia 5/12, o público poderá apreciar o espetáculo ‘Sopros e Batucadas’. Já nos dias 12/12 e 19/12, o ‘Cortejinho’, com Marcel Cruz, promete animar os visitantes.

Além das atrações culturais, a Rua 24 Horas mantém sua oferta habitual de opções de lazer, alimentação e compras de produtos variados, reforçando seu papel como ponto turístico e de convivência na capital paranaense.

Os eventos fazem parte do Natal de Curitiba 2025, uma realização da Prefeitura de Curitiba que conta com diversos patrocinadores. A programação natalina da cidade se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em vários pontos da capital.

