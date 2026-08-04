Trânsito em Curitiba hoje: Tatuquara ganha rotatória e 5 vias ficam bloqueadas

Uma nova rotatória entra em operação nesta terça-feira (4), às 11h, no cruzamento da Avenida Santa Rita de Cássia dos Impossíveis com a Rua Engenheiro João Kloss, no Tatuquara, bairro mais populoso de Curitiba. A mudança faz parte de um conjunto de intervenções que inclui bloqueios em cinco vias da cidade devido às obras do Novo Inter 2 e serviços de reciclagem de asfalto.

As medidas exigem atenção redobrada do condutor e o planejamento de caminhos alternativos para evitar congestionamentos.

Nova rotatória no Tatuquara

No bairro Tatuquara, um dos mais populosos de Curitiba, uma nova rotatória entra em operação às 11h desta terça-feira (4) no cruzamento da Avenida Santa Rita de Cássia dos Impossíveis com a Rua Engenheiro João Kloss. A intervenção reestrutura a circulação e estabelece que a preferência de passagem passa a ser, obrigatoriamente, dos veículos que já trafegam pelo anel da rotatória. O local recebeu adequações geométricas e nova sinalização. Agentes orientam o tráfego nos primeiros dias.

Pare e siga no São Bráz

No São Braz, os motoristas enfrentam o sistema pare e siga por conta de trabalhos de reciclagem de asfalto. O bloqueio parcial afeta a Rua Catarina Basso Brunetti, entre as ruas Ângelo Massignan e Dr. Durval Pinto Cordeiro, e a Rua Jaçanã, entre as ruas Ângelo Massignan e José Ruben de Lima. A recomendação é redobrar o cuidado ao passar pelos trechos.

Obras do Novo Inter 2 impactam vias principais e ônibus

No Capão Raso, a Rua Deputado Waldemiro Pedroso passa por intervenções entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin. Em andamento desde a última segunda-feira (3), a interdição é parcial para serviços de drenagem e cabeamento. A partir do dia 10 e até 14 de agosto, o bloqueio será total para escavações, instalação de meio-fio e pavimentação. Durante a fase parcial, as linhas no Terminal Capão Raso operam em pare e siga; na fase total, haverá desvio de itinerários. O desvio indicado para quem segue pela Avenida República Argentina é a Rua João Bonat, enquanto quem vem da Rua Antônio Gasparin deve acessar a Rua Luiz Del Gobbo.

No Hauer, a Rua Oliveira Viana segue com bloqueio no trecho entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost. A interdição, iniciada no fim de julho, tem duração prevista de três meses para escavação, terraplenagem e pavimentação em concreto. Condutores devem utilizar a Rua Padre Dehon ou vias paralelas. O acesso para moradores locais está mantido.

Atenção para o transporte coletivo

No Portão, os motoristas devem ter atenção a novas interdições aos fins de semana. A Avenida Arthur Bernardes teve o trecho entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Professor Brasílio Ovídio da Costa totalmente bloqueado no último sábado (1/8) para serviços da mesma obra. As linhas de ônibus 021 – Interbairros II (Anti-horário), 023 – Inter 2 (Anti-horário) e 702 – Caiuá/Cachoeira cumpriram desvios temporários de itinerário durante o período de trabalho.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.