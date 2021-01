Um acidente de trânsito na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) deixa sem água os moradores do CIC e do Fazendinha nesta sexta-feira (1º). A ocorrência foi na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre os bairros, e rompeu uma adutora da Companhia de Abastecimento do Paraná (Sanepar). Equipes trabalham no conserto da adutora desde o período da manhã desta sexta. A falta de água nesses dois bairros não tem relação com os rodízios da Sanepar, que estão suspensos até a próxima segunda-feira (4) na capital.

LEIA TAMBÉM – Ano Novo em Curitiba: veja o que fecha e os horários de shoppings, lojas e serviços no feriadão

Segundo informações da Sanepar, o serviço dos técnicos deve ser finalizado por volta das 15h desta sexta-feira. O local do rompimento é de difícil acesso para máquinas. Segundo a Sanepar, o abastecimento de água na região só deve ser normalizado por volta das 19h.

Parte da pista da Juscelino está bloqueada para o trânsito por causa das obras. A água que chega pela adutora vem do reservatório do Passaúna.