Adutora rompe na CIC e alaga rua em Curitiba; dez bairros ficam sem água nesta sexta

Moradores de dez bairros de Curitiba e de quatro localidades de Campo Largo enfrentam problemas no abastecimento de água na manhã desta sexta-feira (12/06/2026). Além de um desligamento programado na rede elétrica que começou na quinta-feira (11), o desabastecimento na capital ganhou um contorno mais crítico nas primeiras horas de hoje: o rompimento de uma adutora na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) deixou centenas de moradores sem água logo cedo.

Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A interrupção iniciada na última quinta-feira comprometeu o abastecimento público em quatro localidades específicas do município. Ficam afetados os moradores que residem no Cercadinho, Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy e Vila Torres 1.

Além da Grande Curitiba, a Sanepar informa paradas programadas para higienização de reservatórios nos municípios de Esperança Nova e Maringá ao longo do dia 12, garantindo a manutenção periódica e a qualidade da água distribuída no interior do estado.

Rompimento de adutora alaga via e abre buraco na CIC

Na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), o rompimento de uma adutora nesta sexta-feira cedo causou sérios transtornos na região. A força da água alagou a Rua Juscelino Kubitschek, que ficou totalmente tomada pela inundação. Em razão do incidente, um grande buraco acabou se formando na via, gerando muita lama e bloqueando totalmente os acessos ao local.

Equipes técnicas da Sanepar estiveram presentes na região ainda durante a madrugada e trabalham intensamente na obra de reparo para conter o vazamento e solucionar o problema da tubulação o mais rápido possível.