Rodrigo Xavier Leonardo chega ao topo da carreira acadêmica após 27 anos de magistério

Professor há quase três décadas, advogado, árbitro e um dos nomes mais conhecidos do Direito Civil, Rodrigo Xavier Leonardo alcançou, no último dia 14, o título de professor titular da Universidade Federal do Paraná. A conquista coroa uma trajetória construída dentro e fora da sala de aula, marcada pela produção intelectual, pela atuação profissional e por uma relação diferenciada com os alunos.

A titulação ocorreu por meio de um processo de progressão na carreira, que incluiu a defesa de uma tese e também chama atenção pelo caráter excepcional. A Faculdade de Direito da UFPR não realizava uma defesa de tese para obtenção do título na área de Direito Civil havia 27 anos quando ocorreu a defesa de Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo período, Rodrigo Xavier Leonardo construiu toda a sua trajetória docente na universidade. O intervalo reforça o caráter histórico da sessão que marcou sua ascensão ao posto mais elevado do magistério superior.

Para obter o título, Rodrigo Xavier Leonardo apresentou a tese “A contratualização dos efeitos deletérios do tempo na decadência convencional”, pesquisa voltada aos limites da autonomia privada e da segurança jurídica nas relações contratuais.

“Tenho procurado, ao longo dos meus quase 30 anos de magistério, honrar esta casa e os meus alunos com espírito de serviço. Muito obrigado”, declarou o docente ao final da apresentação que lhe garantiu o título de professor titular.

A defesa foi avaliada por uma banca formada pelo professor titular José Antônio Peres Gediel (UFPR), pela professora titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (USP), pelo professor catedrático Paulo Mota Pinto (Universidade de Coimbra, Portugal) e pelo professor titular Enrique A. Varsi Rospigliosi (Universidade de Lima, Peru).

Para Rodrigo Xavier Leonardo, a composição internacional reuniu diferentes tradições jurídicas que influenciaram a formação do Direito Civil brasileiro. “Há uma questão simbólica nessa relação entre o Direito do Brasil e de Portugal. Já a presença do professor Varsi, do Peru, permitiu discutir temas de direito privado que têm peculiaridades próprias da cultura latino-americana”, afirma.

A classe de professor titular representa o nível mais elevado da carreira do magistério superior. Além da produção acadêmica, a progressão exige reconhecimento da contribuição do docente para a pesquisa, o ensino e a própria instituição.

Trajetória profissional

Egresso da própria Faculdade de Direito da UFPR, Rodrigo Xavier Leonardo jamais escondeu o desejo de seguir carreira na universidade. Após a graduação, aprofundou os estudos com mestrado e doutorado na USP e estágio pós-doutoral na Universidade de Turim, na Itália.

Paralelamente à vida acadêmica, construiu carreira na advocacia e na arbitragem, tornando-se uma voz influente nos debates sobre Direito Civil no país. Em 2019, integrou os debates que deram origem à Lei da Liberdade Econômica, marco legal voltado à redução da burocracia e ao fortalecimento da segurança jurídica nas relações empresariais.

Durante a pandemia de Covid-19, o civilista também atuou junto ao Congresso Nacional na elaboração das regras transitórias destinadas a disciplinar relações de direito privado em um cenário sem precedentes. O regime abordou questões que afetavam o cotidiano de milhões de brasileiros, como contratos, locações, condomínios e prazos legais, ajudando a reduzir a insegurança jurídica enfrentada por cidadãos e empresas durante a crise.

O sonho de lecionar na UFPR

Apesar da atuação nacional e da carreira consolidada fora da universidade, Rodrigo Xavier Leonardo afirma que o objetivo profissional que mais o mobilizou ao longo da vida sempre esteve ligado à docência. Ex-aluno da Faculdade de Direito, ele conta que alimentava desde cedo o desejo de retornar à instituição como professor.

“Meu grande sonho era me tornar professor da UFPR”, diz. Ao longo de quase três décadas em sala de aula, buscou construir uma atuação voltada não apenas à formação técnica dos futuros juristas, mas também ao desenvolvimento humano dos estudantes. “Se eu pudesse sintetizar o que é ser professor, diria que é buscar fomentar a excelência humana dos alunos”, completa.

A visão parece ter sido percebida por aqueles que passaram por suas aulas. Escolhido como nome de turma pelos formandos de Direito poucos dias antes da defesa, Rodrigo recebeu uma mensagem em que os estudantes destacaram tanto o rigor acadêmico quanto a confiança que ele depositava nos alunos. “As provas eram difíceis e as leituras eram muitas porque o senhor sabia que daríamos conta”, escreveram.

Os formandos também ressaltaram a proximidade construída ao longo dos anos. “Foi ficando cada vez mais claro que o senhor é um professor muito dedicado, humano, que sempre se preocupou não só com o desempenho dos seus alunos, mas também com as nossas dificuldades e aflições. […] O que era uma relação de professor e alunos se tornou uma relação de confiança e de amizade”, registraram.

A conquista da titularidade representa o reconhecimento máximo da carreira acadêmica. Mas a motivação que Rodrigo Xavier Leonardo diz carregar desde o início da trajetória permanece na crença no potencial transformador da educação e das novas gerações. “Tenho uma grande confiança na juventude e na capacidade dela de transformar a sociedade brasileira”, conclui o civilista.