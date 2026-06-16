Rodovias que cortam o Paraná têm movimento intenso; confira as condições

O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresenta fluxo moderado a intenso nesta terça-feira (16/06/2026). Nos acessos à Região Metropolitana de Curitiba, o movimento segue carregado nos horários de pico, enquanto trechos do interior registram tráfego dentro da normalidade para um dia útil.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277

A BR-277 apresenta fluxo moderado entre Guarapuava e Curitiba. O principal ponto de atenção está na Serra da Esperança, onde a neblina reduz significativamente a visibilidade dos motoristas.

Na chegada à capital paranaense, o trânsito registra retenções típicas do início da manhã, especialmente nos acessos pela Região Metropolitana.

BR-376 (Rodovia do Café)

O tráfego segue com intensidade moderada entre Londrina e Curitiba. Nos trechos próximos à capital e em áreas urbanas, o grande volume de caminhões e veículos comerciais deixa o trânsito mais lento em determinados horários.

Motoristas devem manter distância segura e utilizar os faróis baixos em caso de neblina.

BR-373

O fluxo é considerado moderado entre Barracão e Limeira (SP). Já no trecho entre Ponta Grossa e Coronel Vivida, o movimento é mais intenso, com registros de lentidão em alguns pontos ao longo da rodovia.

BR-116

A BR-116 apresenta trânsito moderado no sentido Curitiba–Vacaria. O fluxo fica mais carregado apenas nos trechos urbanos da capital e nos contornos rodoviários, onde há maior concentração de veículos comerciais.

Rodovias Estaduais (PRs)

PRC-466

Motoristas que trafegam pela região Centro-Sul do estado devem permanecer atentos às obras de duplicação e pavimentação em andamento entre Turvo e Pitanga. O trecho pode apresentar desvios operacionais e redução de velocidade devido à presença de equipes de trabalho.

PR-092

A Rodovia dos Minérios opera com fluxo dentro da normalidade nesta manhã, mas a neblina em alguns pontos da Região Metropolitana exige atenção redobrada dos condutores.

Neblina é principal desafio do dia

A condição climática é o principal fator de risco nas estradas paranaenses nesta terça-feira. Em regiões de serra e vales, como a Serra da Esperança e alguns trechos dos Campos Gerais, a visibilidade reduzida pode aumentar o risco de acidentes.

As autoridades recomendam que os motoristas utilizem os faróis baixos, reduzam a velocidade, evitem ultrapassagens em locais de pouca visibilidade e mantenham uma distância maior em relação ao veículo à frente.

Resumo das condições de tráfego

Rodovia Trecho Condição BR-277 Serra da Esperança Atenção por neblina e baixa visibilidade BR-277 Região Metropolitana de Curitiba Lentidão nos horários de pico BR-376 Londrina–Curitiba Fluxo moderado com tráfego intenso de caminhões BR-373 Ponta Grossa–Coronel Vivida Movimento intenso e pontos de lentidão BR-116 Curitiba–Vacaria Fluxo moderado, mais carregado nos trechos urbanos PRC-466 Turvo–Pitanga Obras e redução de velocidade