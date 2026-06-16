Rodovias que cortam o Paraná têm movimento intenso; confira as condições

O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresenta fluxo moderado a intenso nesta terça-feira (16/06/2026). Nos acessos à Região Metropolitana de Curitiba, o movimento segue carregado nos horários de pico, enquanto trechos do interior registram tráfego dentro da normalidade para um dia útil.
Rodovias Federais (BRs)
BR-277
A BR-277 apresenta fluxo moderado entre Guarapuava e Curitiba. O principal ponto de atenção está na Serra da Esperança, onde a neblina reduz significativamente a visibilidade dos motoristas.
Na chegada à capital paranaense, o trânsito registra retenções típicas do início da manhã, especialmente nos acessos pela Região Metropolitana.
BR-376 (Rodovia do Café)
O tráfego segue com intensidade moderada entre Londrina e Curitiba. Nos trechos próximos à capital e em áreas urbanas, o grande volume de caminhões e veículos comerciais deixa o trânsito mais lento em determinados horários.
Motoristas devem manter distância segura e utilizar os faróis baixos em caso de neblina.
BR-373
O fluxo é considerado moderado entre Barracão e Limeira (SP). Já no trecho entre Ponta Grossa e Coronel Vivida, o movimento é mais intenso, com registros de lentidão em alguns pontos ao longo da rodovia.
BR-116
A BR-116 apresenta trânsito moderado no sentido Curitiba–Vacaria. O fluxo fica mais carregado apenas nos trechos urbanos da capital e nos contornos rodoviários, onde há maior concentração de veículos comerciais.
Rodovias Estaduais (PRs)
PRC-466
Motoristas que trafegam pela região Centro-Sul do estado devem permanecer atentos às obras de duplicação e pavimentação em andamento entre Turvo e Pitanga. O trecho pode apresentar desvios operacionais e redução de velocidade devido à presença de equipes de trabalho.
PR-092
A Rodovia dos Minérios opera com fluxo dentro da normalidade nesta manhã, mas a neblina em alguns pontos da Região Metropolitana exige atenção redobrada dos condutores.
Neblina é principal desafio do dia
A condição climática é o principal fator de risco nas estradas paranaenses nesta terça-feira. Em regiões de serra e vales, como a Serra da Esperança e alguns trechos dos Campos Gerais, a visibilidade reduzida pode aumentar o risco de acidentes.
As autoridades recomendam que os motoristas utilizem os faróis baixos, reduzam a velocidade, evitem ultrapassagens em locais de pouca visibilidade e mantenham uma distância maior em relação ao veículo à frente.
Resumo das condições de tráfego
|Rodovia
|Trecho
|Condição
|BR-277
|Serra da Esperança
|Atenção por neblina e baixa visibilidade
|BR-277
|Região Metropolitana de Curitiba
|Lentidão nos horários de pico
|BR-376
|Londrina–Curitiba
|Fluxo moderado com tráfego intenso de caminhões
|BR-373
|Ponta Grossa–Coronel Vivida
|Movimento intenso e pontos de lentidão
|BR-116
|Curitiba–Vacaria
|Fluxo moderado, mais carregado nos trechos urbanos
|PRC-466
|Turvo–Pitanga
|Obras e redução de velocidade