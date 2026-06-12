Rodovias do Paraná: acidente com caminhões gera lentidão na BR-277 nesta sexta-feira (12)

O movimento nas saídas de Curitiba e nas principais rodovias do Paraná apresenta fluxo intenso e pontos de lentidão nesta sexta-feira (12/06), cenário impulsionado pelo início do fim de semana e pelo aumento do volume de veículos em direção ao Litoral e ao interior do estado.

Principais Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Sentido Litoral)

A BR-277 concentra os principais pontos de atenção do dia. O fluxo já apresenta aumento na descida da Serra do Mar e a tendência é de intensificação ao longo da tarde.

Além do movimento elevado, um acidente envolvendo caminhões provoca transtornos no sentido Paranaguá. Informações preliminares apontam uma colisão traseira entre dois caminhões, com uma faixa interditada e equipes de atendimento em deslocamento para o local. O motorista de um dos veículos teria ficado preso às ferragens.

Na sequência, foi registrado um engavetamento envolvendo três caminhões na Serra do Mar, provocando bloqueio parcial da pista no sentido Litoral. Com a interdição, filas já começam a se formar na região e os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho.

BR-277 (Sentido Interior)

O tráfego é considerado moderado a pesado na saída de Curitiba em direção a Campo Largo. Motoristas também devem ficar atentos às obras e bloqueios parciais programados em trechos do interior do estado, especialmente na região da Serra da Esperança, onde intervenções continuam exigindo redução de velocidade.

BR-376 (Sentido Santa Catarina e Contorno Sul)

A BR-376 registra tráfego muito carregado nos acessos da Região Metropolitana de Curitiba. Há lentidão acentuada tanto no Contorno Sul quanto nos trechos utilizados por motoristas que seguem em direção ao litoral de Santa Catarina.

O aumento do fluxo é reflexo da movimentação típica de sexta-feira, com maior concentração de veículos nos horários de pico.

BR-116 (Contorno Leste)

O Contorno Leste apresenta retenções pontuais causadas pelo grande volume de caminhões e veículos comerciais que circulam pelos corredores industriais da Grande Curitiba. O fluxo exige paciência principalmente nos acessos a São José dos Pinhais e municípios vizinhos.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-407 e PR-508

As rodovias que dão acesso ao Litoral do Paraná apresentam movimento tranquilo durante a manhã. No entanto, a expectativa é de aumento significativo do fluxo nas próximas horas, especialmente nos entroncamentos que levam aos balneários.

PR-415 (Rodovia João Leopoldo Jacomel)

Motoristas que utilizam a ligação entre Curitiba e Pinhais devem manter atenção redobrada. O trecho segue impactado por intervenções recentes de pavimentação e tradicionalmente registra fluxo intenso nos horários de maior movimento.

Atenção para quem vai viajar

Com o aumento do tráfego nas rodovias paranaenses, a recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, respeitem a sinalização nos trechos em obras e acompanhem as atualizações das concessionárias e órgãos de trânsito, especialmente para quem pretende utilizar a BR-277 em direção ao Litoral, onde o acidente envolvendo caminhões já provoca retenções e pode gerar novos impactos ao longo do dia.