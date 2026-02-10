Rodoviária de Curitiba prevê 48 mil embarques no carnaval, 5% a mais que 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rodoviária de Curitiba espera um aumento de 5% no movimento de embarques durante o carnaval de 2026, em comparação com o feriado do ano anterior. A previsão é de cerca de 48 mil passageiros deixando a capital de quinta-feira (12/2) a sábado (14/2), utilizando aproximadamente 1.200 ônibus, segundo informações da Urbanização de Curitiba (Urbs).

O dia de maior fluxo deve ser sexta-feira (13/2), com expectativa de 21 mil passageiros embarcando em cerca de 500 ônibus. Na quinta-feira (12/2), a previsão é de 10 mil passageiros em 300 viagens, enquanto no sábado (14/2) são esperados 17 mil embarques, distribuídos em 400 ônibus.

O principal destino dos viajantes é o Litoral do Paraná, concentrando 35% do movimento, seguido pelo Interior do Paraná (25%), Santa Catarina (20%) e São Paulo (15%). Outros destinos somam 5% dos embarques.

A administração da Rodoviária orienta que os passageiros cheguem com antecedência ao terminal e confiram horários e documentos necessários para a viagem, especialmente nos dias de maior movimento. Haverá reforço no efetivo da Guarda Municipal, principalmente nas entradas do terminal, e fiscalização de táxi.

Devido às obras do BRT Leste/Oeste, a estação-tubo Rodoferroviária está temporariamente desativada. Os passageiros de ônibus urbano deverão utilizar as estações mais próximas, Mariano Torres ou Viaduto Capanema. O terminal disponibilizará mensagens de áudio avisando sobre a desativação.

As obras do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste estão em andamento nas avenidas Affonso Camargo e Sete de Setembro, na região da Rodoferroviária e do Largo Baden Powell, causando bloqueios e desvios no trânsito e no transporte coletivo. Recomenda-se atenção redobrada, especialmente aos pedestres.