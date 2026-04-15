Rodoviária de Curitiba espera 21 mil embarques no feriado de Tiradentes

A Rodoviária de Curitiba prevê 21 mil embarques durante o feriado de Tiradentes, que acontece na segunda-feira (20/4) e forma uma emenda de quatro dias com o fim de semana. O Interior do Paraná concentra 40% das viagens, seguido pelo Litoral paranaense (22%), Santa Catarina (18%), São Paulo (12%), Rio Grande do Sul (3%) e outros destinos (5%). A maior movimentação está prevista para sexta-feira (17/4), com 13 mil pessoas deixando a capital, e sábado (18/4), com outras 8 mil partidas.

O último feriado de Tiradentes com emenda de quatro dias ocorreu em 2022, quando foram registrados 17.391 embarques. Em 2025, o feriado caiu logo após a Páscoa, impedindo comparação direta com este ano. Para garantir o fluxo, haverá reforço de agentes de trânsito nas áreas internas e acessos ao terminal, além de atenção especial da Guarda Municipal. Linhas de ônibus que atendem a rodoviária terão veículos de reserva disponíveis.

Passageiros que usam transporte coletivo devem ficar atentos: as estações-tubo Rodoferroviária e Eufrásio Correia estão desativadas temporariamente devido às obras do BRT Leste/Oeste. As conexões com os eixos Norte e Sul acontecem na Praça Rui Barbosa, e as estações mais próximas são Viaduto Capanema e Mariano Torres. A orientação é comprar passagens de ida e volta antecipadamente e chegar ao terminal 30 minutos antes do embarque, sempre com bilhete e documento de identificação em mãos.

Para viagens com menores de idade, as empresas seguem regras fiscalizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo Departamento de Estradas e Rodagem. Menores de 12 anos precisam apresentar certidão de nascimento original ou cópia autenticada com menos de 30 dias. Quando acompanhados pelos pais, não é necessária autorização. Com parentes até terceiro grau maiores de 18 anos, basta comprovar o parentesco. Desacompanhados ou com terceiros, é obrigatória autorização escrita de um dos pais com firma reconhecida em cartório.

Entre 12 e 16 anos, é obrigatória a carteira de identidade original. Com os pais, nenhuma autorização adicional é necessária. Com parentes, é preciso RG original do menor e do acompanhante, além de documento que comprove o parentesco. Desacompanhados ou com terceiros, exige-se autorização assinada por um dos pais com firma reconhecida ou via Autorização Eletrônica de Viagem. Para viagens internacionais, as regras são mais rígidas e exigem autorização judicial ou de ambos os pais, com apresentação de RG ou certidão de nascimento original ou autenticada.