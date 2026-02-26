Rodoviária de Curitiba bate recorde com 5,4 milhões de passageiros em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rodoviária de Curitiba registrou um recorde de 5,4 milhões de passageiros em 2025, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Os desembarques cresceram 18%, chegando a 2,56 milhões, enquanto os embarques aumentaram 9%, totalizando 2,84 milhões. O crescimento foi impulsionado pelo aumento do turismo na capital e das viagens dos curitibanos.

O Litoral do Paraná foi o principal destino dos passageiros que deixaram Curitiba, respondendo por 22% dos embarques. As regiões Norte e Noroeste do estado ficaram em segundo lugar, com 20% da demanda. Santa Catarina e São Paulo empataram em terceiro, cada um com 18% das viagens.

Quanto aos desembarques, a maioria dos visitantes veio de cidades do interior do Paraná e dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. O aumento do turismo em Curitiba, especialmente durante os eventos natalinos, contribuiu significativamente para esse resultado.

Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária, prevê que o bom desempenho se repetirá em 2026, devido à disposição favorável dos feriados no calendário, que facilitará viagens prolongadas. A Rodoviária de Curitiba, o maior terminal da região Sul, continua a ser um importante hub de transporte, refletindo as tendências de viagem e turismo na região.