Rodoferroviária de Curitiba espera 500 mil pessoas no fim de ano

A Rodoferroviária de Curitiba prevê um movimento intenso durante as festas de fim de ano, com cerca de 500 mil pessoas passando pelo terminal entre 18 e 31 de dezembro. A estimativa inclui 363 mil embarques e desembarques de ônibus, além de passageiros dos trens turísticos e visitantes do local.

O administrador da Rodoviária, Élcio dos Anjos, informou que o movimento deve aumentar 50% em relação aos dias normais. Para o Natal, são esperados 97 mil embarques e 95 mil desembarques entre 18 e 24 de dezembro. O Interior do Paraná é o principal destino, seguido por Santa Catarina e o Litoral paranaense.

Já para o Ano Novo, a projeção é de 116 mil embarques e 55 mil desembarques entre 25 e 31 de dezembro. O Litoral do Paraná lidera como destino preferido, com 40% das viagens, seguido por Santa Catarina e Interior do Paraná.

Para atender o aumento da demanda, haverá reforço no atendimento, com mais agentes de trânsito, efetivo da Guarda Municipal e fiscalização de táxis. As linhas de ônibus que servem o terminal terão veículos reserva disponíveis.

Os passageiros que utilizam o transporte coletivo devem ficar atentos, pois a estação-tubo Rodoferroviária está temporariamente desativada devido a obras do BRT. As alternativas são as estações Mariano Torres e Viaduto Capanema, além da linha 385-Cristo Rei.