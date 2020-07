Após a suspensão do rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região por causa dos estragos causados pelo ciclone bomba, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) segue com a programação nesta sexta-feira (3). Nesta sexta, ficam sem água bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Tijucas do Sul e São José dos Pinhais.

Nestes locais, o rodízio começa às 16h de sexta-feira e segue até às 4h de domingo (5).

**Bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio de sexta-feira (03) Veja as regiões afetadas!

Curitiba

*Área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório Bairro Alto: Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social.

*Área do Recalque do Reservatório Batel: Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque do Reservatório Campo Comprido: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida: Cachoeira, Barrerinha, Santa Cândida.

*Área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Recalque Guarani Santa Cândida: Osasco, Campo Pequeno.

*Área do Reservatório Pinheirinho: Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha, Cachoeira, Atuba, Santa Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Portão: Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Almirante Tamandaré

*Área do Booster Barreirinha: Lamenha Grande.

*Área da Gravidade do Reservatório Cachoeira: Colônia Prado, Graziele, São Jorge, Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, Jardim Graziele.

*Área do Recalque do Reservatório Cachoeira: Cachoeira.

*Área da Válvula Ferraria: Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

*Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Campo Largo

*Área da Válvula Ferraria: Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto.

Colombo

*Área da Válvula Colombo Sede II: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano

*Área da Válvula Colombo Sede III: São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno

*Atuba

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

*Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville: Alphaville Graciosa.

*Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville: Alphaville Graciosa.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Cotia): Contenda, Francisco Kuzman.

*Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis.

Piraquara

*Laranjeiras

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.