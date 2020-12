Segue nesta quarta-feira o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana, mesmo com o nível médio dos reservatórios em 34,74%, nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, segundo a Sanepar, a falta de água começa às 16h e segue até às 4h do dia 11, sexta-feira.

Além de Curitiba, o rodízio nesta atinge moradores de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Bocaiúva do Sul.