Roda-gigante gratuita do Natal de Curitiba já está funcionando na Rua XV

A roda-gigante do Natal de Curitiba 2025 começou a funcionar na tarde de terça-feira (25/11) na Rua XV de Novembro, próximo à Feira Especial de Natal da Praça Osório. A atração gratuita está disponível de terça a domingo, das 16h às 22h, como parte da programação natalina da cidade.

Com 22 metros de altura, a roda-gigante possui 16 cabines com capacidade para quatro pessoas cada (dois adultos e duas crianças). O passeio dura de 3 a 5 minutos e pode acomodar até 64 pessoas simultaneamente. A estrutura conta com rampas para acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Moradores e turistas já aproveitaram o primeiro dia de funcionamento. Cristina Freire D’Aquino, do bairro Boa Vista, visitou a atração com sua família: “Não podia perder a chance de passear na roda-gigante, já no primeiro dia. A decoração deste ano está o máximo, para todos os públicos”.

Além da roda-gigante, o Natal na Rua XV conta com uma árvore de 20 metros de altura entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Novos mantos de luz foram instalados em várias quadras do calçadão, estendendo-se da sede da Associação Comercial do Paraná até a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Um evento especial de abertura está programado para 2 de dezembro, às 19h, com um desfile natalino partindo da árvore de Natal. A celebração incluirá personagens temáticos, banda e bailarinos interagindo com a roda-gigante.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e oferece programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.