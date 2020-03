A prefeitura de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, busca encontrar todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato com o médico Jamal Munir Bark durante os últimos dias. Jamal está infectado com o coronavírus e segue internado na UTI do Hospital Marcelino Champagnat. No sábado (21), a Secretaria Municipal de Curitiba informou que o médico apresentou uma leve melhora no seu quadro clinico, mas ainda inspira muitos cuidados.

Nas redes sociais da prefeitura de Rio Branco, há uma orientação aos pacientes que tiveram contato com o médico procurem isolamento. “ “A Prefeitura está entrando em contato com todas as pessoas e pacientes que tiveram contato com o médico Jamir Bark na última terça-feira (17). Todas devem ficar em isolamento social e caso venham a apresentar sintomas, não devem procurar o Hospital Municipal ou as Unidades de Saúde. A orientação é que entrem em contato pelo telefone 3603-1097 para receber orientações e atendimento”, relata a nota.

Jamal ainda atende na UPA do Boqueirão e atua como médico ginecologista e obstetra. Ele teria tido contato com um colega de trabalho que esteve em São Paulo e também apresentou sintomas.

Comércio fechado ou multa

A prefeitura de Rio Branco do Sul decretou emergência na tarde de sexta-feira (20). Sendo assim, casas noturnas, tabacarias, boates, academias de ginástica, clubes. Associações recreativas, playground e salão de festas, cultos e atividades religiosas para mais de 15 pessoas, restaurantes, bares e lanchonetes devem permanecer fechadas. No entanto, alguns estabelecimentos abriram nas últimas horas. Nas redes sociais, a prefeitura alerta que se alguém descumprir o decreto de enfrentamento ao coronavírus, a multa poderá ser aplicada a qualquer momento.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇